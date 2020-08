B477 bei Nörvenich : Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

An der Einmündung der Bundesstraße 477 zur Landesstraße 495 kam es zum Zusammenstoß. Foto: Polizei

Nörvenich Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 477 bei Nörvenich ist am Donnerstagabend ein 19-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der 19-Jährige mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 477 in Richtung Kerpen-Blatzheim unterwegs, als er an der Einmündung zur Landesstraße 495 von dem von dort nach links abbiegenden Wagen eines 32-Jährigen erfasst und gegen das Auto eines 77-Jährigen geschleudert wurde, der aus Blatzheim kommend in Richtung Nörvenich fuhr.