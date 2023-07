Friedensprotest am Fliegerhorst : Aktivisten fordern in Nörvenich ein Verbot von Atomwaffen

Dirk Hoogenkamp (l.) und Kim Rosebrock (r.) von IPPNW (Ärzte gegen den Atomkrieg) forderten am Fliegerhorst Nörvenich mit JOhannes Oehler von ICAN Deutschland den sofortigen Verzicht von Atomwaffen. Foto: MHA/Jörg Abels

Nörvenich Seit gut einem Jahr sind in Nörvenich neben den Eurofightern des „Boelcke“-Geschwaders auch Kampfjets vom Typ Tornado stationiert, die im Ernstfall Atombomben einsetzen könnten. Dagegen protestieren Friedensaktivisten.

Während sich auf dem Rollfeld des Fliegerhorsts Nörvenich die ersten Kampfjets für den morgendlichen Übungsflug in Position bringen, haben Friedensaktivisten am Freitagmorgen immer noch das Tor D blockiert, eigentlich ein sogenanntes Crashtor, das der Fliegerhorst-Feuerwehr bei einem Absturz außerhalb des Flugplatzes zur Ein- und Ausfahrt dient, im Zuge der vorübergehenden Verlegung des Luftwaffengeschwaders 33 von Büchel nach Nörvenich aber zur Neben-Zufahrt ausgebaut wurde.

Auswirkungen auf den militärischen Dienstbetrieb hat die Blockade an diesem Morgen nicht, berichtet der Presseoffizier des heimischen „Boelcke“-Geschwaders, Leutnant David Joliet auf Anfrage. Der eine oder andere Soldat aus dem Rhein-Erft-Kreis muss lediglich einen kleinen Umweg in Kauf und den Weg über die Hauptwache nehmen. „Auch der Flugbetrieb findet wie geplant statt.“

Friedensaktivisten haben am Freitagmorgen einen Nebenzugang zum Fliegerhorst Nörvenich blockiert. Auswirkungen auf den militärischen Betrieb hatte die Aktion nach Angaben des Boelcke"-Geschwaders nicht. Foto: IPPNW Deutschland

Im Rahmen des Zukunftscamps für nukleare Abrüstung und Klima-Aktion in Düren haben sich derweil einige Mitglieder der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen Deutschland (ICAN Deutschland) und der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW unter den wachsamen Augen von Feldjägern der Bundeswehr am Zaun des Fliegerhorsts unweit der Kapelle Alt-Oberbolheim zu einer Mahnwache getroffen, um gegen die geplante Stationierung neuer Atomwaffen zu demonstrieren.

Dass der Protest in Nörvenich stattfindet, hat einen Grund. Weil der Flugplatz im Eifelort Büchel derzeit aufwändig saniert wird, treten die eigentlich dort stationierten Bomber vom Typ Tornado, die im Verteidigungsfall im Rahmen der nuklearen Teilhabe auch mit den in Deutschland stationierten US-Atomwaffen bestückt werden können, ihre Trainingsflüge derzeit von Nörvenich aus an.

„Die Übung eines Angriffs mit Atomwaffen macht unsere Welt nicht sicherer“, zitiert Johannes Oehler von ICAN Deutschland aus einem mit IPPNW verfassten Statement. „Sie stellen ein enormes Risiko für Gesundheit und Leben aller Menschen auf diesem Planeten dar. Selbst wenn Atomwaffen nicht eingesetzt werden, binden sie gesellschaftliche und finanzielle Ressourcen, die anderswo dringend gebraucht werden.“ Oehler spielte auf die im Dezember vom Bundestag beschlossene Beschaffung von 35 Kampfflugzeugen vom Typ F-35 an, um die Luftwaffe auch in Zukunft in die Lage zu versetzen, den Atomwaffeneinsatz zu trainieren. Diese zehn Milliarden Euro könnten im Klimaschutz oder zum Beispiel in der Kinder-Grundsicherung sinnvoller eingesetzt werden, betonte das ICAN-Vorstandsmitglied.

Zudem kritisieren beide Organisation scharf die geplante Stationierung neuer, modernerer Atomwaffen in Deutschland. Sie sprechen von Bomben vom Typ B61-12, die viel zielgenauer eingesetzt werden können, so dass sich das Risiko eines Einsatzes erhöhe. „Hier, vor dem Fliegerhorst Nörvenich, stellen wir klar, dass die geplante atomare Aufrüstung nicht im Interesse der Menschen in Deutschland ist“, machte Oehler klar.

Seit gut einem Jahr sind in Nörvenich auch Kampfjets des Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel stationiert, die im Kriegsfall im Rahmen der nuklearen Teilhabe Deutschlands auch US-Atomwaffen einsetzen könnten. Foto: MHA/Jörg Abels

ICAN und IPPNW, beide bereits mit dem Friedensnobelpreis dekoriert, „fordern die Bundesregierung auf, dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten und das Leid der Überlebenden der mehr als 2000 Atomwaffeneinsätze und -tests anzuerkennen und sich an der Hilfe für Überlebende und Umweltsanierung zu beteiligen.“ Während Oehler zum Abschluss des Statements von der Bundesregierung zudem verlangte, die Kohlendioxid-Emissionen des Militärs und der Rüstungsindustrie in der Debatte um die Verringerung des CO2-Ausstosses in Deutschland zu berücksichtigen, machte sich der erste Kampfjet mit lautem Donnerhall auf zu seinem Trainingsflug.