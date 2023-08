Fliegerhorst Nörvenich : Friedensaktivisten blockieren die Hauptzufahrt zum Luftwaffenstützpunkt

Musikalischer Protest gegen die Atomwaffenstationierung in Deutschland. Aktivisten der Gruppe „Lebenslaute“ haben am frühen Freitagmorgen Zufahrten zum Fliegerhorst Nörvenich blockiert. Foto: MHA/Mira Otto

Nörvenich Im Vorfeld des für Sonntag, 6. August, von der Gruppe „Lebenslaute“ ankündigten Friedenskonzerts vor der Fliegerhorst Nörvenich, haben Aktivisten am frühen Freitagmorgen mehrere Zufahrten zu dem Luftwaffenstandort blockiert.

Sie wollen mit der Aktion „zivilen Ungehorsams“ gegen die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland protestieren. Rund 100 Aktivisten seien vor Ort, berichtete Hans Christoph Stoot, Sprecher der Aktion „Lebenslaute“. Am 6. August jährt sich der erste Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima im Jahr 1945.

Wie ein Sprecher des in Nörvenich beheimateten Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ am Morgen bestätigte, seien neben der Hauptzufahrt über die Oswald-Boelke-Allee auch mehrere sogenannte Crashtore blockiert. Diese Tore in der Umzäunung des Fliegerhorstes dienen dazu, dass die Flughafenfeuerwehr bei einer Notlandung oder einem Absturz eines Kampfjets im Umfeld des Flugplatzes direkt den Ort des Geschehens erreichen kann.