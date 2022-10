Analyse im Kreis Düren : Nitrat-Grenzwert im Brunnenwasser zum Teil deutlich überschritten

Kreis Düren Der Verein VSR-Gewässerschutz hat im Kreis Düren Brunnenwasser-Proben analysiert und zum Teil hohe Nitratbelastungen festgestellt.

Viele Bürger haben das Angebot der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz in Düren in Anspruch genommen, um ihr privates Brunnenwasser untersuchen zu lassen. Zahlreiche Brunnenbesitzer wollten wissen, ob sie im Notfall das Wasser auch zum Trinken nutzen können. Inzwischen liegen die Analyseergebnisse vor.

„Leider musste jeder dritte Brunnenbesitzer erfahren, dass der Nitratgrenzwert der Trinkwasserverordnung überschritten ist“, teilt der VSR mit. Insgesamt wurde das Wasser von 16 privat genutzten Brunnen aus dem Südosten des Kreises Düren analysiert. Milan Toups und Ehrenamtler Dipl.-Ing. Heinz-Wilhelm Hülsmans fanden bei den Untersuchungen 94 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Sievernich.

Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Rölsdorf mit 68 Milligramm pro Liter (mg/l), in Gürzenich mit 57 mg/l, in Merzenich mit 61 mg/l, in Huchem-Stammeln mit 57 mg/l und in Niederzier mit 60 mg/l fest. Der gemeinnützige Verein setzt sich bereits seit vielen Jahren für den Schutz des Grundwassers ein.