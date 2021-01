Hund gerettet : Zwei Brände halten die Feuerwehren auf Trab

Breits am Neujahrsabend hatte es einen großen Brand mit mehreren Verletzten gegeben. (Symbol) Foto: dpa/Boris Roessler

Niederzier/Jülich Gleich zwei Brände beschäftigten die Wehrleute im Kreis Düren. Mitten in der Nacht brannte ein Carport mitsamt Wagen in Niederzier, am Vormittag kam es zu einem Feuer in Jülich. Ein Hund hatte es dort nicht geschafft, rechtzeitig mit seinem Herrchen zu fliehen.

In der Nacht zum Samstag hielt ein Feuer in der Niederzierer Mühlenstraße die Wehrleute der umliegenden Ortsschaften und die Polizei auf Trab. Tief in der Nacht, gegen 02:30 Uhr, hatte eine Anwohnerin in der Nähe des Brandortes das Feuer im Bereich eines Carports entdeckt und schnell gehandelt.

Die Frau lief los und klingelte die Bewohner des anliegenden Hauses wach. Alle konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Das Carport selbst sowie ein darin geparkter Pkw wurden durch das Feuer jedoch erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus noch rechtzeitig verhindern. Die Brandursache ist unklar und muss erst noch ermittelt werden.

Ein weiterer Brand ereignete sich am Samstagvormittag in einem Jülicher Zweifamilienhaus in der Straße "Am Brückenkopf". Mutmaßlich war es dort eine Kerze, die gegen 10:30 Uhr einen größeren Brand auslöste. Die beiden Bewohner, ein 35-Jähriger und eine 91 Jahre alte Frau, schafften es, sich rechtzeitig aus dem stark verqualmten Haus ins Freie zu retten. Ein Rauchmelder hatte Alarm gegeben.

Beide hatten jedoch längere Zeit gefährliches Rauchgas eingeatmet und wurden vorsorglich in Krankenhäusern stationär behandelt. Der Hund des 35-Jährigen, der noch in der brennenden Wohnung war, konnte durch die Wehrleute aus dem brennenden Haus gerettet werden. Eine Einschätzung der Schadenshöhe an den beiden erheblich beschädigten Wohnungen ist derzeit noch nicht möglich.

(red/pol)