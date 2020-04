150.000 Euro wert : Wertvoller Oldtimer aus Werkstatt gestohlen

Niederzier Ein wertvoller Oldtimer ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im Niederzierer Ortsteil Ellen aus einer Werkstatt gestohlen worden. Die Polizei fahndet nun nach dem Auto und seinen Dieben.

Am Dienstag wurden Polizeibeamte zu einer Autowerkstatt in der St.-Thomas-Straße in Niederzier-Ellen gerufen. Die unbekannten Täter hatten sich offensichtlich über eine rückwärts an das Werkstattgelände anschließende Schafswiese Zugang verschafft. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und drangen in die Werkstatthalle ein.