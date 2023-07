Kunst und Kulturtage : Ursula Schregel lädt in ihr Niederzierer Atelier ein

Künstlerin Ursula Schregel lädt ab dem 11. August wieder zu Kunst- und Kulturtagen in ihr Atelier in Niederzier ein, ein Stelldichein der Kunst, Literatur und Musik. Foto: MHA/Jörg Abels

Niederzier Als Ursula Schregel im vergangenen Sommer zu Kunst- und Kulturtagen in ihr Atelier einlud, war die Resonanz so groß, dass sie an eine Neuauflage dachte. Jetzt steht das Konzept.

Ursula Schregel ist überzeugt: „Kunst funktioniert nicht nur in großen Städten, sondern auch in einer eher kleinen Gemeinde wie Niederzier.“ Bester Beweis waren die Kunst- und Kulturtage in ihrem Kunsthaus, „dem Haus, in dem meine Kunst entsteht“, im vergangenen Jahr. Zehn Tage lang wurde das Atelier der gebürtigen Dürenerin an der Mühlenstraße zum Treffpunkt kreativer Köpfe, die Kunst und Kultur derart genossen, dass die international angesehene Künstlerin schon vor Jahresfrist über eine Neuauflage nachdachte.

Jetzt ist es soweit: Die Kunst- und Kulturtage in ihrem Kunsthaus gehen vom 11. bis 19. August in die nächste Runde. Den Rahmen bildet eine Ausstellung ihrer eigenen Werke, die ab dem 12. August täglich von 15 bis 18 Uhr zu sehen sein werden. Ursula Schregel malt vorwiegend in Acyl und experimentiert mit Mischtechniken, häufig auch unter Einsatz von Graffiti.

Bei der Vernissage am Freitag, 11. August, führt die Aachener Kunsthistorikerin Alexandra Simon-Tönges in ihre farbintensiven, oft großformatigen und abstrakten Bildkompositionen ein. Im anschließenden Kulturtalk geht es um „Kunst und Wirtschaft“, unter anderem um Fragen wie: Warum fördern Unternehmen Kunst und engagieren sich bei der Einrichtung von Kunsträumen und Museen? Darüber spricht Ursula Schregel mit Thomas Helfrich, Leiter der Kultur bei den Leverkusener Bayer-Werken, und Dr. Renate Lehmann, Kunstvermittlerin aus Düsseldorf. Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung bis zum 1.8 per Mail an ursula.schregel@gmail.com erforderlich.

Das Dürener Trio „The Silver Moondogs“, eine Beatles-Tribute-Band, spielt am 13. August ab 15 Uhr im Kunsthaus. Am 16. August steht der Abend (ab 19 Uhr) unter dem Motto „Buch trifft Kunst“. Gudrun Kaschluhn, frühere Buchhändlerin und VHS-Dozentin aus Jülich, stellt Romane vor, in denen sich alles um das Thema Kunst dreht.

Der Museumsverein Düren startet mit dem Besuch von Künstlerateliers eine neue Programmreihe. Zum Auftakt ist er im Rahmen der Kunst- und Kulturtage am 17. August ab 18 Uhr bei Ursula Schregel in Niederzier zu Gast. Begleitet vom spanischen Multimediakünstler Fe Garrido stellt die Künstlerin einige ihrer Werke persönlich vor. Anmeldungen bis 11. August direkt beim Museumsverein unter kontakt@museumsvereindueren.de.

Eine Krimilesung mit Musik von und mit Martin Schüller am 18. August, 19 Uhr, und ein Präsentationscoaching mit der Dürener Schauspielerin und Präsenztrainerin Marita Breuer am 19. August, 11 bis 14 Uhr, runden das Programm ab, ehe eine Jam-Session mit Überraschungsgästen die Kunst- und Kulturtage am Abend abschließt.

Weitere Informationen, unter anderem zu Teilnehmerzahlen und Teilnahmebeiträgen, unter www.ursula-schregel.com.

(ja)