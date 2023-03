Maiversteigerung in Oberzier : Unbekannte zerschneiden Anhänger-Plane

Unbekannte haben am Rande der Maiversteigerung in Oberzier die Pläne des Anhängers der „Maienlust“ zerschnitten. Schaden: mehrere Tausend Euro. Foto: Maigesellschaft Oberzier

Oberzier Die Maigesellschaft „Maienlust“ Oberzier hat einen neuen König. Aber die Freude auf der Maiversteigerung schlug in Wut um, als deutlich wurde, dass die Pläne des Vereinsanhängers zerschnitten wurde

Ein Unbekannter hatte am Samstagabend am Anhänger der Gesellschaft, der auf dem Festplatz am Sportplatz unmittelbar neben dem Festzelt stand, in dem die Versteigerung stattgefunden hatte, ein großes Loch in die Plane ge- und den Schriftzug „Maienlust Oberzier“ herausgeschnitten. Geschätzter Schaden: mehrere Tausend Euro. Die Plane ist irreparabel beschädigt.