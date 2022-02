Zeugen gesucht : Unbekannte stehlen neun Gullideckel in Ellen

Niederzier Insgesamt neun Kanalabdeckungen sind in verschiedenen Straßen von Niederzier-Ellen gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 8.10 Uhr am Montagmorgen erreichte die Polizei Düren die erste Meldung über eine Gefahrenstelle im Streffenweg in Ellen. Unbekannte hatten die Gitterabdeckung eines Abwasserkanals entfernt. Im Folgenden stelle sich heraus, dass insgesamt gleich neun Gullideckel in Ellen geklaut wurden. Darunter waren vier im Steffenweg, einer in der Burgstraße, einer in der Bachems Gasse, einer in der Morschenicher Straße und zwei in der Sankt-Thomas-Straße.