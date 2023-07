Tagebau Hambach : Trafo-Brand in der Haupt-Schaltanlage

Die nächste Großanlage : RWE baut weiteren Solarpark im Tagebau Hambach Der Indeland-Solarpark ist der erste, den RWE in einer Tagebau-Böschung in Betrieb genommen hat. Zwei weitere Anlagen am Tagebau Garzweiler werden derzeit gebaut, eine vierte soll jetzt im Tagebau Hambach entstehen.