Zeugen gesucht : Täter nach Sprengung von Geldautomat in Niederzier flüchtig

In Niederzier-Selhausen haben unbekannte Täter eine SB-Filiale gesprengt. Foto: MHA/Jörg Abels

Niederzier Erneut haben Geldautomatensprenger in der Region zugeschlagen: In Niederzier-Selhausen wurde am frühen Freitagmorgen eine SB-Station gesprengt. Die B56 wurde am Morgen in Höhe des Tatorts gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Freitagmorgen wurden Anwohner auf verdächtige Vorgänge rund um das an der B56 gelegene SB-Center aufmerksam. Gegen 2 Uhr gab es Zeugenaussagen zufolge einen lauten Knall, als die Täter den Geldautomaten sprengten. Dabei wurde das SB-Center nahezu komplett zerstört. Da das Gebäude freistehend war, wurden keine weiteren Gebäude von der Explosion getroffen.

Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten oder ob sie durch die ausgelöste Nebelanlage daran gehindert wurden, war am Freitagmorgen noch unklar.

Die Tat wurde nach aktuellem Ermittlungsstand von mindestens drei Personen verübt, die mit zwei hochmotorisierten dunklen Autos unterwegs waren – Zeugen sprechen von Fahrzeugen der Marke BMW. Nach der Tat flüchteten sie mit hoher Geschwindigkeit. Möglicherweise war an einem der Fluchtwagen ein niederländisches Kennzeichen angebracht. Die Täter trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung. Einer der Täter soll bei der Tatbegehung einen schwarzen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans getragen haben.

Die Polizei ermittelt seit dem frühen Freitagmorgen, unter anderem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, Spezialkräfte unterstützen die Ermittlungen. Bislang gibt es jedoch keine weiteren Erkenntnisse zu den Tätern und ihrem Verbleib. Die Spurenaufnahme dauerte am Freitagmorgen noch an. Die B56 ist aufgrund der Ermittlungen im Tatortbereich gesperrt

Mögliche Zeugen, die eventuell auch bereits in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421-9498300 zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeit sind entsprechende Hinweise an die Leitstelle der Polizei Düren unter 02421-949-6425 zu richten.

(red/pol)