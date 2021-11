Raumentwicklungsperspektive Hambach : Seilbahn und verlängerte Hambachbahn sollen auf Kohleabbau folgen

Die Tagesanlagen des Tagebaus Hambach nordöstlich von Oberzier und Ellen sollen inklusive des Bereichs rund um den Kohlebunker sukzessive zu einem 100 Hektar großen interkommunalen Industrie- und Gewerbepark werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Niederzier Im Weihberg-Bahnhof in Niederzier in den Zug Richtung Köln einsteigen oder die Sophienhöhe per Seilbahn erleben. Das sind nur zwei Ideen aus der Raumentwicklungsperspektive Hambach für die Zeit nach dem Braunkohleabbau.