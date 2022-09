Landstraße bei Huchem-Stammeln : Radfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Die Unglücksstelle an der Landstraße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Niederzier Bei einem schweren Unfall in Niederzier ist am Mittwoch ein Radfahrer ums Leben gekommen. Er wurde auf der Oberzierer Straße am Ortsausgang von Huchem-Stammeln von einem Auto erfasst.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeileitstelle im Kreis Düren um 16.21 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war der 85-Jährige Fahrradfahrer auf einem Feldweg aus Richtung „An der Süle“ gekommen und wollte die Oberzierer Straße überqueren.

Hierbei wurde er vom Auto eines 45-jährigen Niederzierers erfasst. Bei der Kollission erlitt der 85-Jährige schwerste Verletzungen. Er starb trotz medizinischer Erstversorgung noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Strecke bis in den Abend voll gesperrt. Das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln sicherte Spuren vor Ort, das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(red)