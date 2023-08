Niederzier soll weiter wachsen : 1,9 Hektar großes Wohngebiet an der Mühlenstraße

1,9 Hektar großes Wohngebiet an der Mühlenstraße

An der Mühlenstraße soll eine der letzten Baulücken in Niederzier geschlossen werden. Auf einer Fläche von 1,9 Hektar sollen neue Häuser entstehen. Foto; Jörg Abels Foto: MHA/Jörg Abels

Niederzier Um der anhaltend großen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken gerecht zu werden, will die Gemeinde Niederzier auch im Hauptort ein weiteres Neubaugebiet ausweisen und damit gleichzeitig an der Mühlenstraße eine der letzten Baulücken schließen.

Rund 1,9 Hektar groß ist das Areal, das ein privater Investor aus Linnich von einem ortsansässigen Landwirt erworben hat und sich stiefelförmig nach Norden erstreckt. Wie viele Baugrundstücke am Ende entstehen werden, sei dabei noch nicht abschließend geklärt, betont Bürgermeister Frank Rombey (parteilos). „Wir stehen ja erst am Anfang des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans.“

Klar ist jedoch schon jetzt, dass vor allem Einfamilienhäuser auf Grundstücken mit einer Fläche zwischen 340 und etwa 520 Quadratmeter entstehen sollen, die sich optisch mit zwei bis maximal drei Vollgeschossen an die bereits bestehende Bebauung im Umfeld anpassen sollen. Im ersten Entwurf, der am Mittwoch, 30. August, 18 Uhr, im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Strukturwandel beraten wird, ist aber auch der Bau eines Mehrfamilienhauses mit maximal sechs Wohnungen vorgesehen, um auch dem großen Bedarf an Mietwohnraum gerecht zu werden.