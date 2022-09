Vandalismus : Mindestens 20 Gräber auf Niederzierer Friedhof verwüstet

Mehrere Friedhöfe im Kreis Düren und der Region wurden in den vergangenen Monaten von Dieben heimgesucht (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Niederzier Unbekannte haben am Neuen Friedhof in Niederzier Grabschmuck gestohlen und Grabsteine beschädigt. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in den vergangenen Monaten.

Der oder die Täter waren im Zeitraum zwischen 10 Uhr am Donnerstag, 15. September und 11 Uhr am Freitag, 16. September auf dem Friedhof unterwegs. Sie entwendeten laut Polizeiangaben an mindestens 20 Gräbern den Grabschmuck.

Teilweise wurden dabei auch Gräber und Grabsteine beschädigt. Einige Beutestücke konnten noch auf dem Friedhof wiedergefunden werden. Diese wurden an die Geschädigten zurückgegeben. Insgesamt entstand dabei ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich zu melden. Während der Bürozeiten ist die zuständige Sachbearbeiterin unter der 02421/9498618 zu erreichen, außerhalb der Bürozeiten ist die Leitstelle unter 02421/9496425 erreichbar.

Im Frühjahr und Sommer kam es zu mehreren ähnlichen Fällen in der Region. Anfang August wurden 22 Gräber in Aldenhoven verwüstet, im Frühjahr waren die Friedhöfe in Inden/Altdorf, Merken und Lendersdorf betroffen. Im Fokus der rücksichtslosen Diebe waren dabei besonders Kupferbehältnisse, oft wurden Grabsteine oder andere sakrale Gegenstände beschädigt oder sogar gänzlich zerstört.

