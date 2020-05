Polizei sucht Brandstifter : Mehrere Feuer im Dürener Nordkreis am Pfingstwochenende

Die Brandstifter konnten trotz Fahndung nicht angetroffen werden (Symbolbild). Foto: Colourbox

Linnich/Jülich/Niederzier Mehrere Kleinfeuer in einem Wald bei Broich, Container in Flammen in Linnich und zwei brennende Autos in Ellen: Nach Brandstiftungen im Dürener Nordkreis am Pfingstwochenende sucht die Polizei nach Tätern.

Bereits am Samstagvormittag entzündete nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter in einem Waldgebiet an der Rur zwischen den Ortsteilen Broich, Barmen und Tetz auf einer Fläche von etwa einem Hektar gleich Dutzende Kleinfeuer.

Rund 400 Meter westlich des Rurparkplatzes an der Landesstraße 253 in der Höhe der Ortschaft Broich setzte der Unbekannte Unterholz, Reisig und Baumstämme in Brand, was kleinere Flächenbrände auslöste. Die hinzugerufene Feuerwehr verhinderte Schlimmeres und löschte die Brände, bevor sie sich ausbreiten konnten.

Ein Täter konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht gefunden werden.

Autos in Flammen

Zwei brennende Autos haben am frühen Sonntagmorgen Anwohner in Niederzier-Ellen aus dem Schlaf gerissen. Um kurz nach 4 Uhr rückten die umliegenden Feuerwehren aus – in der Straße Steinacker und in der benachbarten Kreuzstraße stand je ein parkender Wagen in Flammen. Sie waren unter Verwendung von Brandbeschleunigern angezündet worden. Der entstandenen Schaden wird auf etwa 25.000 Eur geschätzt.

Die Polizei hat sofort eine größere Fahndung veranlasst, aber keinen Tatverdächtigen mehr antreffen können.

Brennende Container in Linnich

Um 5.30 Uhr am Sonntagmorgen musste die Linnicher Feuerwehr in der Jülicher Straße einen Brand an Glas- und Textilsammelcontainern löschen. Ersten Feststellungen zufolge hatte jemand vor einem Altglascontainer gesammelte Mülltüten angezündet, das entstandene Feuer griff dann auf die Container über.