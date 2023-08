Ungewollte Schussabgabe : Jäger durch Waffe schwer verletzt

Gegen 2.20 Uhr ereignete sich eine ungewollte Schussabgabe in einem Waldgebiet in Niederzier, bei der ein 52-jähriger Jäger aus Jülich schwer verletzt wurde. Foto: dpa/Tim Würz

Niederzier Bei einer ungewollten Schussabgabe ist ein 52-jähriger Mann aus Jülich schwer verletzt worden.

Ein 52-jähriger Jäger aus Jülich ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag schwer verletzt worden. Sein 33-jähriger Jagdfreund hatte seine Waffe entladen wollen, hierbei löste sich ungewollt ein Schuss. Die beiden befreundeten Jäger hatten in einem Waldgebiet an der Großen-Forst-Straße in der Nacht zu Sonntag gemeinsam gejagt. Gegen 02:20 Uhr beendeten sie ihre Jagd und verstauten ihre Sachen in ihrem Fahrzeug. Während der 52-Jährige bereits im Fahrzeug Platz genommen hatte, wollte der 33-jährige Jäger, ebenfalls aus Jülich, seine Waffe entladen.