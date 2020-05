Schulstraße vorübergehend gesperrt : Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Teile eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Oberzier sind am frühen Montagmorgen abgebrannt. Foto: MHA/Jörg Abels

Oberzier Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße in Oberzier ist am frühen Montagmorgen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Sechs Familien verloren ihre gerade erst vor wenigen Monaten bezogenen Wohnungen in dem Neubau im sogenannten Weiherhof-Quartier gegenüber der Gesamtschule.

Als die gegen 4.30 Uhr alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten die Flammen bereits von einem vor dem Gebäude errichteten Schuppen, der ein Ersatz für die nicht vorhandenen Kellerräume ist und in dem auch die Mülltonnen des Hauses untergebracht waren, auf das teilweise mit Holz vertäfelte Niedrigenergiehaus übergegriffen – vermutlich begünstigt vom starken Westwind. "Teile des Dachgeschosses standen bereits lichterlohn in Flammen", berichtet Wehr- und Einsatzleiter Markus Wirtz.

Fünf Personen mussten von der Feuerwehr über eine Steckleiter aus dem Obergeschoss gerettet werden, eine Familie mit Baby wurde mithilfe einer Drehleiter aus dem Penthouse vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Mit 50 Mann kämpfte die Feuerwehr der Gemeinde Niederzier von innen und außen gegen die Flammen, unterstützt von den Drehleitern aus Jülich und aus dem Feuerschutztechnischen Zentrum des Kreises Düren in Stockheim.

Gegen 6 Uhr war der Brand unter Kontrolle, eine Stunde später kam die erlösende Nachricht "Feuer Aus". Danach begann die langwierige Suche nach versteckten Glutnestern, um zu verhindern, dass sich das Feuer wieder entfachte.

Verletzt wurde bis auf eine Person, die mit leichten Rauchgasbeschwerden ins Krankenhaus gebracht wurde, niemand. Bis auf die linke Seitenhälfte des Mehrfamilienhauses, in der sich eine Praxis befindet, ist das Gebäude erst einmal unbewohnbar. Vertreter der Gemeinde Niederzier waren vor Ort, mussten aber niemanden vorübergehend unterbringen.

Acht Personen mussten von der Feuerwehr über Leitern gerettet werden. Foto: MHA/Jörg Abels

"Alle sechs betroffenen Familien sind erst einmal bei Bekannten untergekommen", berichtete der Leiter des Rechts- und Personalamtes, Wolfgang Schiefer. Ob das Haus, insbesondere die rechte Hälfte, noch einmal saniert werden kann oder das komplette Gebäude abgerissen werden muss, war am Montagmorgen unklar. Während der Löscharbeiten mussten die Schulstraße und die K2 zwischen Niederzier und Oberzier komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Bei der Suche nach der Brandursache kann Brandstiftung wohl nicht ausgeschlossen werden. Dazu passt, dass auf einer nur 150 Meter entfernten Baustelle in einem angrenzenden Neubaugebiet auch ein mobiles Toilettenhäusschen ("Dixie") abgebrannt ist. Ein direkt danebenstehender Bauwagen blieb weitgehend verschont. Und an der Ellbachstraße, rund einen Kilometer entfernt, brannten am Sonntagabend zwei Mülltonnen aus.