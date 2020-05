Schulstraße vorübergehend gesperrt : Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Niederzier sei das Haus nicht mehr bewohnbar, sagt Nils Claßen von der Feuerwehr Niederzier. Foto: dpa/Boris Roessler

NIederzier In der Schulstraße in Niederzier hat es am frühen Montagmorgen einen schweren Brand in einem Wohnhaus gegeben. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr gerettet. Die Schulstraße ist vorübergehend gesperrt.

Die Feuerwehr Niederzier wurde um 4.28 Uhr über einen schweren Brand in der Schulstraße in Niederzier alarmiert. Dort hatte zunächst ein am Wohnhaus angrenzender Schuppen gebrannt; anschließend hat sich das Feuer auf das Mehrfamilienhaus ausgebreitet. Alle sechs Löschgruppen der Feuerwehr Niederzier und zusätzlich Kräfte des Feuerschutztechnischen Zentrums Stockheim, der Feuerwehr Jülich und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Alle acht Bewohner des Hauses, darunter ein Kleinkind, wurden von der Feuerwehr gerettet und vor Ort wegen möglicher Rauchgasvergiftungen behandelt; eine Person wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzung konnte die Feuerwehr Niederzier zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Zwei Feuerwehrkräfte wurden leicht verletzt.

Gegen 7 Uhr wurde das Feuer gelöscht; der Einsatz und Nachlöscharbeiten laufen noch. „Das Wohnhaus im Neubaugebiet ist nicht mehr bewohnbar“, gab Nils Claßen von der Feuerwehr Niederzier bekannt. Zurzeit ist die Schulstraße bis zum Kreisverkehr, der in den Forstweg übergeht, vorübergehend gesperrt.

Während der Löscharbeiten am Wohnhaus sei den Feuerwehrkräften ein brennendes Dixie-Klo unweit von der Einsatzstelle am Haus aufgefallen. Der Brand im Bereich Forstweg wurde gelöscht. Die Polizei wird die Brandermittlung aufnehmen.

(red/pol)