Gemeinde Niederzier : Ganztagsgrundschule wird mehr als 25 Prozent teurer

Für die Betreuung ihrer Kinder am Nachmittag sollen Grundschuleltern in der Gemeinde Niederzier ab Januar 25 Prozent mehr bezahlen. Foto: MHA/Jörg Abels

Niederzier Für die Ganztagesbetreuung ihrer Kinder in der Grundschule müssen Eltern in der Gemeinde Niederzier in Zukunft deutlich tiefer in die Tasche greifen.