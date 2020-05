Kriminalpolizei ist sicher : Feuer in Niederzierer Mehrfamilienhaus war Brandstiftung

Feuer in Niederzierer Mehrfamilienhaus war Brandstiftung

Niederzier Nach dem Brand eines Wohnhauses in Oberzier in der Nacht zu Montag geht die Kriminalpolizei nun endgültig von Brandstiftung aus. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.

Das Feuer war am frühen Montagmorgen in dem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ausgebrochen, nachdem die Flammen zuvor von einem Holzunterstand auf das Wohngebäude übergegriffen hatten. Die Flammen zerstörten einen Teil des noch neuen Gebäudes, sechs Familien verloren ihr zum Teil erst vor kurzem bezogenes Zuhause.