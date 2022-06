Fast 2 Promille : Betrunkene Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Niederzier Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend einen Unfall gebaut. Danach flüchtete sie. Wenig später wurde sie angetroffen – mit 1,88 Promille in der Atemluft.

Als eine 44-jährige Frau in der Ellener Straße in Niedzier gegen 22.35 Uhr einen lauten Knall hörte, schreckte sie hoch. Bei einem Blick aus dem Fenster stellte sie fest, dass sich neben ihrem geparkten Auto ein fremder Außenspiegel befand, außerdem lagen Splitter auf der Fahrbahn.

Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Die eintreffende Polizei konnte das flüchtige Fahrzeug sowie dessen Fahrerin in der Nähe des Unfallorts antreffen. Offenbar war die 41 Jahre alte Frau aus Eschweiler, die zunächst in Richtung Arnoldsweiler flüchten wollte, in die Nähe des Unfallorts zurückgekehrt.