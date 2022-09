Polizei regelt Verkehr : Ampel nach Unfall auf der B56 ausgefallen

Niederzier Ein Autofahrer hat beim Linksabbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und eine Ampel auf der B56 bei Huchem-Stammeln massiv beschädigt. Die Polizei musste den Verkehr stundenlang regeln.

Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr fuhr ein 86 Jahre alter Dürener mit seinem Auto auf der Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Jülich. In Höhe der Ortslage Huchem-Stammeln wollte er von der B56 nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam er jedoch nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst den Bordstein der Mittelinsel. Er fuhr auf die Mittelinsel auf und prallte mit der vorderen linken Seite des Fahrzeugs gegen den Ampelmast. Daraufhin überschlug sich sein Wagen und blieb „erheblich beschädigt“ auf der Mittelinsel liegen, erklärt die Polizei.