Gegen Raserei : Niederzier setzt 13 Tempo-Messtafeln im Gemeindegebiet ein

Niederzier Überhöhte Geschwindigkeit auf innerörtlichen Straßen ist ein Dauerthema – auch in der Gemeinde Niederzier. Die hofft nun auf die erzieherische Wirkung von 13 Messtafeln.

Der rote Smiley blinkt in der Gemeinde Niederzier immer öfter Autofahrern ins Gesicht. Und das nicht nur vor Grundschulen und Kitas. Er ist das augenfällige Zeichen, dass die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit überschritten wird. Und auch wenn damit keine Strafe einhergeht, so setzt Bürgermeister Frank Rombey (parteilos) doch vor allem auf den erzieherischen Aspekt des missmutig dreinschauenden Gesellen.

„Seit meinem Amtsantritt setzte ich mich für mehr Verkehrsberuhigung auf unseren Straßen ein“, betont Rombey und erinnert sich, dass kaum ein anderes Thema im Wahlkampf so oft an ihn herangetragen wurde, quer durch alle Ortschaften. Nur sind der Gemeinde selbst oftmals die Hände gebunden. Blitzen darf nur die Polizei, bauliche Veränderungen und andere Beschilderungen müssen vom Straßenverkehrsamt des Kreises abgesegnet werden. Die Einrichtung eines Zebrastreifens auf der Hochheimstraße in Huchem-Stammeln in Höhe der Grundschule sei schon ein großer Erfolg gewesen.

13 Tafeln hat die Gemeinde angeschafft, alle gesponsert. Vier stehen an den Grundschulen, sechs an den Kitas. Und die verbleibenden drei werden regelmäßig vom Ordnungsamt versetzt, stehen mal an von Bürgern gemeldeten Straßen, mal an Ortseingängen. Und die Tafeln speichern die gefahrenen Geschwindigkeiten auch. Die Daten werden von der Gemeinde ausgewertet, besonders auffällige Werte an den örtlichen Bezirksbeamten der Polizei weitergeleitet, erklärt Rombey. Ob dann mobile Tempokontrollen stattfinden, müsse die Polizei entscheiden.