Neuer Imbisswagen in Düren : Niederländische Spezialitäten to go genießen

Daniel (rechts) und Peter Kreutz ziehen mit ihrer Snackstation ins Satellitenviertel ein. Foto: MHA/Merve Polat

Düren Mit der Snackstation zieht ein Imbiss ins Satellitenviertel ein, der Bitterballen, Kipcorn und mehr bietet. Daniel Kreutz konzentriert sich auf die junge Kundschaft.

Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden des Getränkemarkts an der Berliner Straße nicht mehr nur Erfrischungen, sondern auch niederländische Spezialitäten: Daniel Kreutz hat auf dem dortigen Parkplatz jüngst seine Snackstation eröffnet. „Ich wohne seit 13 Jahren im Sattes“ – so wird sogenanntes Satellitenviertel von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern genannt – „und habe mich schon immer gefragt, warum es hier keinen Imbiss gibt“, sagt der 34-Jährige. Gegenüber vom Parkplatz des Getränkemarkts ist lediglich ein Restaurant vorhanden, der nächste Schnellimbiss befindet sich erst am Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz.

Daniel Kreutz wollte jedoch nicht einfach einen normalen Imbisswagen eröffnen, sondern einen mit all denjenigen Gerichten, die die meisten Menschen aus den Niederlanden kennen: Bitterballen (frittierte Fleischkroketten), Bamischeibe (Nudeln mit Gemüse, umhüllt von einem Paniermantel), Kaassoufflé (frittiertes Teigstück gefüllt mit geschmolzenem Käse) und mehr. „Das essen viele gern“, ist der Dürener überzeugt. Er selbst hat Familie in den Niederlanden. Immer, wenn er bei seinem Onkel zu Besuch ist, esse er am liebsten Kipcorn mit Joppie-Soße, sagt Kreutz und schmunzelt.

Einkauf in den Niederlanden

Für die Snackstation kaufen sein Bruder Peter, der ihm hilft, und er in drei Großmärkten in den Niederlanden ein. Auch die Getränke, Softdrinks und Wasser, holen sie dort, während sie die Pommes, die in ihrer Dicke an belgische Fritten erinnern, in Deutschland erwerben. Genauso wie die Würste, für die sie zu einem Fleischer nach Aachen fahren.

Neu ist eine Slush-Maschine, mit der sie in den hoffentlich kommenden wärmeren Tagen das bei Jugendlichen beliebte Slush-Eis in den Geschmacksrichtungen Cola, Blaubeere und Sauerkirsche anbieten möchten. Generell sind Daniel und Peter Kreutz sehr bedacht auf die junge Kundschaft: In Zukunft möchten sie einmal pro Woche einen Aktionstag für Schülerinnen und Schüler einführen, die dann die Snacks zu vergünstigten Preisen erhalten sollen.

Viel Laufkundschaft

Von dem Standort auf dem Parkplatz des Getränkemarkts an der Berliner Straße, dem die Fläche gehört und mit dem er sich geeinigt hat, ist Daniel Kreutz überzeugt: „Hier ist immer viel los, wir profitieren sehr von der Laufkundschaft des Getränkemarkts“, sagt er. Außerdem befinden sich in unmittelbarer Nähe eine Schule, eine Apotheke, ein Kiosk und eine Bushaltestelle.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Wir bekommen zahlreiche positive Rückmeldungen“, freut sich der 34-Jährige darüber, dass die Menschen den Imbiss gut annehmen. Dennoch sind er und sein Bruder noch in der Findungsphase. Die halben Hähnchen beispielsweise hätten sie anfangs noch täglich angeboten, bevor sie gemerkt haben, dass die Nachfrage danach nicht besonders hoch ist. Deswegen sind halbe Hähnchen nun nur noch an bestimmten Tagen zu haben.

Überwiegend Geflügel und Rind

Würstchen hingegen gibt es immer. Wichtig zu betonen ist Daniel Kreutz, dass nur die Bratwurst aus Schweinefleisch besteht und separat gebraten wird. Die übrigen Speisen bestünden aus Geflügel und Rind. Danach seien er und sein Bruder schon oft gefragt worden.

Schon seit zwei Jahren hat sich der Dürener eigenen Angaben zufolge mit einem Imbiss selbstständig machen wollen. Den Anhänger, aus dem er seine Speisen und Getränke verkauft, habe er im Internet erworben. Davor stehen zwei Stehtische, an denen sich die Kundinnen und Kunden die niederländischen Spezialitäten schmecken lassen können. Insgesamt habe Daniel Kreutz 13.000 Euro investiert.