Grundstück in Nideggen : WVER widerspricht Vorwurf der Diskriminierung

Diese Flüchtlingsunterkunft in Nideggen-Rath wird bald abgerissen und durch Holzständerbauten ersetzt. An anderer Stelle im Ortsteil befindet sich ein unbebautes Grundstück des Wasserverbandes, um das sich eine Diskussion rankt. Foto: MHA/Volker Uerlings

Nideggen Der Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) widerspricht den Diskriminierungsvorwürfen aus Nideggen bei einer Grundstücksverhandlung. Der Verband habe vielmehr alle Wünsche der Stadt in den Vertragsentwurf einfließen lassen.

Diskriminierungsvorwürfe hat der Haupt- und Finanzausschuss Nideggen gegen den Wasserverband Eifel-Rur erhoben. Wie berichtet, herrschte in der Kommunalpolitik Empörung, weil ein per Erbbaupachtvertrag angebotenes Grundstück in Rath nur auf ganz bestimmte Weise hätte genutzt werden dürfen. Hier sollte festgelegt werden, dass nur eine Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gestattet ist, von Schutzsuchenden aus anderen Ländern aber nicht.

Die Missfallens-Botschaft des Ausschusses liegt dem WVER inzwischen schriftlich vor, der Nideggener Bürgermeister hat im Auftrag des Gremiums ein Schreiben verfasst. Joachim Reichert, Vorstand des Wasserverbandes, reagierte im Gespräch mit unserer Zeitung irritiert ob der Vorwürfe, die er entschieden zurückweist, und berichtet seinerseits von einer anderen Entstehungsgeschichte. „Hier wird ein Gespräch von zwei Menschen von beiden unterschiedlich dargelegt“, sagte Reichert.

Nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine und während der ersten Fluchtwelle „hat es in der Bevölkerung viele tolle Reaktionen gegeben, und auch wir haben uns überlegt, was wir tun können“. Als der Verband davon gehört habe, dass die Stadt Nideggen in besonderer Not war, habe er ein Grundstück im Ortsteil Rath ins Gespräch gebracht. „Wir haben mit dem Bürgermeister, Herrn Schmunkamp, Kontakt aufgenommen, der außerordentlich erfreut war und noch am gleichen Tag Pläne vorgelegt hat, was man dort errichten könnte“, erinnert sich Joachim Reichert.

Der Bürgermeister habe zum Ausdruck gebracht, dass für ihn die Konstruktion der Zusammenarbeit zweitrangig sei, Hauptsache, das Grundstück könne genutzt werden. „Der Fokus lag dabei auf der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge“, sagt der WVER-Vorstand. Schmunkamp habe auch über Folgenutzungen nachgedacht und sie schriftlich mitgeteilt. „Und genau diese Punkte haben wir in den Vertragsentwurf fast wörtlich aufgenommen“. Das gelte auch für den „Fokus: die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge“. Dies alles sei in einen „Standard-Erbpachtvertrag“ eingeflossen.

Joachim Reichert, Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur, entgegnet den Diskriminierungsvorwürfen aus Nideggen. Foto: MHA/Volker Uerlings

Bei einem Gespräch darüber, das erst am 9. November habe stattfinden können, habe eine Führungskraft des Verbandes mit dem Bürgermeister über die Angelegenheit beraten. „In diesem Gespräch ist von unserer Seite nichts festgestellt worden, was hätte kritisch sein können oder was vielleicht schief gelaufen wäre. Und wenn: Herr Schmunkamp weiß, wie er mich erreichen kann. Wir haben aber nicht den Hauch einer Rückfrage erhalten.“

Für den Verband wäre das der normale erste Schritt in einem Angebotsverfahren gewesen. „Wir gehen davon aus, dass verhandelt wird und dann ein reifer Vertrag, der zustimmungsfähig ist, dem Rat vorgelegt wird“, erklärte Joachim Reichert weiter.

Diskriminierungsvorwürfe lässt er an keiner Stelle gelten. „Der Verband hat in den letzten Jahren bewiesen“, dass er weltoffen sei, sich für Diversität einsetze und keinerlei Ausgrenzungen betreibe oder dulde. Der Vertragsentwurf habe schlicht den Wunsch der Stadt wiedergegeben.

AfD-Vergleich zurückgewiesen

Vor allem weist Reichert den AfD-Vergleich von Erwin Fritsch (Fraktionschef von Menschen für Nideggen) „in aller Entschiedenheit zurück“. Fritsch hatte öffentlich kundgetan, dass der Grundstückseigentümer in der Angelegenheit wohl den Äußerungen über „Kopftuchmädchen und Messermännern“ aufgesessen sei. „Von diesem Vergleich distanzieren wir uns vehement“, so Reichert, für einen solchen Vorwurf gebe es keine Grundlage. „Der Verband findet es gut, wenn auf dem Grundstück Flüchtlinge jeglicher Provenienz da unterkommen“, sagte Joachim Reichert der Redaktion.