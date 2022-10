Nicht alltäglicher Einsatz : Wohnmobil muss aus dem Rursee geborgen werden

Ein Wohnmobil hatte sich selbstständig gemacht und war langsam im Rursee versunken. Foto: Polizei Düren

Update Schmidt Zahlreiche Rettungskräfte wurden am Freitagabend zu einem Einsatz am Rursee bei Eschauel gerufen. Dort war ein Wohnmobil in den Rursee gerollt.

Anlässlich eines nicht alltäglichen Einsatzes wurden am Freitagabend Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nideggen, des Technischen Hilfswerkes Düren und der Polizei Düren zum Eschauler Strand entsandt. Ein Wohnmobil hatte sich selbstständig gemacht und war vom Strand in den Rursee gerollt.

Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein VW T3 aus ungeklärter Ursache in den Rursee gerollt war. Da zunächst noch nicht bekannt war, ob sich zum Unglückszeitpunkt Personen im Fahrzeug befunden hatten, wurden neben der Feuerwehr ein Rettungswagen und die Polizei zum Einsatzort geschickt. Die Einsatzkräfte trafen den Fahrzeughalter aber wohlbehalten an.

Dieser teilte den Einsatzkräften mit, dass er zunächst sein Segelboot auf einem Anhänger aus dem See gezogen habe. Anschließend habe er den Hänger auf den Parkplatz des ansässigen Segelvereins geschoben und seinen VW-Bus am Hang des Rursees abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses, trotz angezogener Handbremse, zwischenzeitlich den Hang in Richtung See hinunterrollte. Gemeinsam mit einem Passanten wurde versucht, den Bus mit einem angehängten Seil zu stoppen. Dies gelang aber auch mit vereinten Kräften nicht, vielmehr musste man zusehen, wie das Fahrzeug langsam im Rursee versank.

Die Bergung des Fahrzeugs dauerte bis 0.20 Uhr an. Foto: psm

Um das Fahrzeug aus dieser Situation zu bergen, war der Einsatz von Tauchern des Technischen Hilfswerkes erforderlich, die zunächst Drahtseile an der Vorderachse des VW befestigten, damit das Fahrzeug mittels einer Seilwinde aus dem See gezogen werden konnte. Nachdem der Bus sich offensichtlich gegen seine Bergung sperrte, indem er mit der Hinterachse im weichen Ufersand versank und auch der Einsatz eines Luftkissens nicht erfolgreich verlief, konnte das Fahrzeug schließlich mit der Hilfe eines hinzugeholten Traktors gegen 0:20 Uhr geborgen werden.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass aus dem Bus Öl und andere Betriebsmittel ausgetreten waren, wurde seitens der Feuerwehr ein Öl-Stopp-Schlauch ausgelegt. Außerdem wurden Ölbindemittel eingesetzt.

Am Wohnmobil entstand durch das eindringende Wasser ein Totalschaden. Ob es darüber hinaus auch zu einer Schädigung der Umwelt gekommen ist, stand am Ende des Einsatzes noch nicht fest.

(red/pol)