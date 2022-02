Alleinunfall : Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Schwer verletzte sich ein Autofahrer aus Heimbach, der am Donnerstagmorgen bei Schmidt von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Foto: Polizei

Nideggen Ein 55-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Nideggen schwer verletzt. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 55-jährige Heimbacher war am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Landesstraße 218 in Richtung Nideggen-Schmidt unterwegs. Auf Höhe des Ortseingangs kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen einen Baum und kam erst vor einem weiteren Baum zum Stillstand, teilt die Polizei am Freitag mit.