Zwei verletzte Personen : Unfallflucht nach illegalem Autorennen

Nideggen Offenbar bei einem illegalen Autorennen ist der Fahrer eines BMW am Montagabend bei Nideggen mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Zwei Insassen wurden verletzt, die beiden Raser flüchteten.

Gegen 19 Uhr fuhren zwei Autos in, laut Polizeibericht, „rücksichtsloser Weise“ mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 11 von Brück nach Nideggen durch die Kurven, wobei sie offensichtlich ein Rennen fuhren. Einer der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über seinen BMW und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sein Wagen mit der linken Seite gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 20-jährigen Frau aus Düren. Sie wie auch ihre 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Anprall leicht verletzt.

Der rasende BMW-Fahrer und sein Kontrahent setzten ihre Fahrt laut Polizei in unvermindertem Tempo in Richtung Nideggen fort, ohne sich um den Unfall und die Verletzten zu kümmern. Die beiden Unfallopfer wurden später im Krankenhaus ambulant behandelt und konnten es später wieder verlassen.

Das Auto des Verursacher wird beschrieben als neueres BMW-Modell der 1er- oder 2er-Serie in Weiß. Der zweite beteiligte Pkw soll ein Opel gewesen sein, vermutlich des Typs Astra in grau-rot-schwarzer Camouflage-Lackierung. Wer Hinweise zu den flüchtigen Beteiligten hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Düren unter 02421/949-6425 zu wenden.