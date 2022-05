Radtour in Nideggen : Rennradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Der Rennradfahrer verstarb noch am Unfallort. (Symbol) Foto: Colourbox

Nideggen-Thuir Ein Rennradfahrer ist am Samstagnachmittag im Rahmen einer veranstalteten Radtour in Nideggen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Titz mit seinem Rennrad im Rahmen einer vom RSC Erftstadt veranstalteten Radtour die Kreisstraße 47. Aus Richtung Muldenau kommend bewegte er sich in Richtung der zwischen Berg und Thum verlaufenden Landstraße 250.

Zur gleichen Zeit war ein 35-jähriger Mann aus Kreuazu mit seinem Wagen auf der L250 in Richtung Kreuzau unterwegs. Der Fahrradfahrer wollte an der Einmündung zur L250 in Richtung Berg abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden PKW-Fahrer, der vor dem Radler Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden.

Der Fahrradfahrer erlitt hierbei so starke Verletzungen, dass er am Unfallort, trotz zunächst von Ersthelfern und später von Rettungskräften eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb.

Der 35-jährige Autofahrer musste leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt werden. Die L250 war zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

(red/pol)