Bewährtes aus dem Boden : Pflanzen aus der Rureifel als Kulturgut schützen

Die Herstellung von Eifelsaatgut – hier auf einem Feldstreifen bei Wollersheim, wo der Wiesensalbei noch im Boden zu sehen ist. Foto: MHA/Volker Uerlings

Wollersheim Die vielen Blühstreifen an Feldrainen haben ihre Wirkung auf Insekten nicht verfehlt. Allerdings: Das Saatgut stammte meist aus Osteuropa. Das ändert sich nun. Die Pflanzen aus der Rureifel sollen an diese Stelle treten.

Den gemeinen Klatschmohn in den Feldrainen kennen mutmaßlich alle. Die Kenntnisse über Wiesensalbei und den „Kleinen Wiesenknopf“ aber dürften sich auf Fachleute beschränken. Diese drei Wildpflanzen stehen beispielhaft für viele natürliche Mitglieder des Habitats Rureifel, die sich über lange Zeit an ihren regionalen Standort angepasst haben. Und das komplex vernetzte ökologische System umfasst dann natürlich an diese Flora angepasste Insekten und Vögel. Kurzum: Alles hängt mit allem zusammen.

Wer also die Artenvielfalt erhöhen möchte und den Insektenschwund stoppen, tut gut daran, auf die bewährte Pflanzenwelt zu setzen. Genau das macht nun die Biologische Station des Kreises Düren mit System. Sie sorgt dafür, dass Eifelsaatgut hergestellt wird. „Dazu haben wir uns erst einmal im vergangenen Jahr auf Flächen begeben, um ursprüngliche Pflanzen zu finden und Saatgut zu ernten“, berichtet Astrid Uhlisch als Projektleiterin, als sie am Donnerstag das Vorhaben auf einem Feld bei Wollersheim vorstellte.

Das war ziemlich aufwändig und mühsam, ist aber gelungen. 17 Wiesenarten wurden gefunden und so mit fachlicher Hilfe aufbereitet, dass die ersten Samen zur Verfügung gestellt werden konnten. Thomas Pütz aus Wollersheim ist einer von rund zehn Landwirten, die sich an dem Projekt beteiligen. „Man muss auch mal was Neues ausprobieren“, erklärt er seine Motivation.

Doch bei der Neulust muss es nicht bleiben, denn am Ende zielt das Projekt darauf ab, dass insgesamt 25 Wiesenarten von Landwirten angebaut werden und das geerntete Saatgut dann von Fachunternehmen gekauft wird. Die wiederum geben das dann ab, um ökologische Ausgleichsflächen und Blütstreifen mit heimischen Pflanzen auszustatten.

Der Umgang mit dieser Saat und zum Teil auch vorgezogenen Pflanzen war für Thomas Pütz nicht so einfach, weil die Mengen noch gering sind, um bestimmte Maschinen zu bestücken. „Und wir mussten ja auch bewässern“, erklärten Astrid Uhlisch und die Leiterin der Biologischen Station, Heidrun Düssel. Aber die Anschub-Befeuchtung auf einem völlig vertrockneten Feldstück gelang. Mehr als 80 Prozent der Pflanzen schlugen auch unter den diesjährigen Witterungsbedingungen an.

Klatschmohn ist eine von bislang 17 Wiesenarten, von denen nun gezielt heimisches Saatgut aus der Eifel produziert wird. Foto: dpa/Federico Gambarini

Eifelsaatgut zu gewinnen, ist inzwischen auch eine rechtliche Notwendigkeit, denn seit 2020 sieht das Saatgutverkehrsgesetz vor, „dass nur noch Wildpflanzenarten in die freie Landschaft gebracht werden dürfen, die aus dem jeweiligen Herkunftsgebiet stammen“. Insofern ist die Produktion in der Rureifel auch auf Dauer für manchen Landwirten eine interessante Nische, wie Kreislandwirt Erich Gussen erklärte. Obschon am Anfang etwas Pioniergeist vonnöten sei.

Heidrun Düssel und Astrid Uhlisch präsentierten das Projekt, das auf drei Jahre angelegt ist und sechsstellige Kosten verursacht hat, auch vor den Fördergebern: dem Landschaftsverband Rheinland und der in Nörvenich ansässigen Stiftung Umwelt- und Naturschutz Schmittmann.