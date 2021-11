Zug prallt gegen Fahrzeug : Tödlicher Unfall mit Radlader am Bahnübergang

Tödlicher Unfall mit Radlader am Bahnübergang

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Radlader auf einem Bahnübergang ist in Nideggen ein Mensch gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Rene Ruprecht

Nideggen Bei einem Unfall an einem Bahnübergang bei Nideggen ist der Fahrer eines Radladers ums Leben gekommen. Ein Zug der Rurtalbahn prallte gegen sein Fahrzeug.

Das Unglück ereignete sich am Dienstag bei Rath, wie die Polizei im Kreis Düren am Donnerstag mitteilte. Gegen 11.40 Uhr wollte der 67-jährige Fahrer eines Radladers den unbeschrankten Bahnübergang am Gut Mausauel queren. „Dabei übersah der Nideggener den aus Richtung Heimbach kommenden Zug der Rurtalbahn“, heißt es im Bericht.