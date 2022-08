Unterbringung in Begegnungsstätte : Nideggen bereitet erste Flüchtlings-Notlösung vor

Die Bürgerbegegnungsstätte, die im Notfall Flüchtlinge aufnehmen soll, befindet sich in Nideggen-Berg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus. Der Platz ist knapp. Foto: Volker Uerlings Foto: MHA/Volker Uerlings

Interaktiv Nideggen/Berg Auch wenn die Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine zwischenzeitlich kleiner geworden ist: Inzwischen werden wieder mehr Menschen in großer Not auf die Kommunen verteilt. Die Stadt Nideggen bereitet sich darauf vor, eine öffentliche Einrichtung umzufunktionieren.