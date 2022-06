Suche nach flüchtigem Fahrer : Neue Details zum illegalen Autorennen bei Nideggen

Der Fahrer des Unfallautos floh nach dem Zusammenstoß in seinem Wagen. (Symbol) Foto: Colourbox

Update Nideggen Offenbar bei einem illegalen Autorennen hat sich am Montag bei Nideggen ein Unfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt, die beiden Raser flüchteten. Einer konnte bereits geschnappt werden, zum zweiten veröffentlichte die Polizei am Mittwoch weitere Details.

Gegen 19 Uhr fuhren am Montagabend zwei Autos in, laut Polizeibericht, „rücksichtsloser Weise“ mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 11 von Brück nach Nideggen durch die Kurven, wobei sie offensichtlich ein Rennen fuhren. Einer der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über seinen BMW und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sein Wagen mit der linken Seite gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 20-jährigen Frau aus Düren. Sie wie auch ihre 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Anprall leicht verletzt.