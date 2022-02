Platz für Flüchtlinge : Neubau in Schmidt und Abriss an der Rather Straße

Die Flüchtlingsunterkunft Rather Straße Nideggen wird bald abgerissen. Auf dem Grundstück werden dann einige Monate später Modul-Container errichtet. Foto: MHA/Volker Uerlings

Nideggen Der angespannte Wohnungsmarkt macht es auch für die Stadt Nideggen immer schwieriger, Flüchtlinge und obdachlose Menschen unterzubringen. An zwei Stellen soll nun etwas geschehen: an der Rather Straße und in Schmidt.