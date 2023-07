Hangrutsch bei Nideggen : Natursteinwand stabilisiert die Verbindungsstraße von der Eifel nach Köln

Nideggen Wegen eines Juni-Regens gibt es einen Hangrutsch an der L11. Zum Ferienende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Kombination aus vielen Hangstrecken und zunehmenden Starkregenereignissen macht dem Landesbetrieb Straßenbau NRW viel Arbeit in der Eifel.

Ein Unwetter in der Nacht auf den 23. Juni hat entlang der L11 zwischen Nideggen und Brück einen Hangrutsch ausgelöst. Auf 15 bis 20 Metern rutschte das Erdreich in die Tiefe, die Leitplanken hingen über Nacht plötzlich in der Luft.