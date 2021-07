Schwerer Unfall in der Eifel : Motorräder stoßen frontal zusammen

Nideggen Zwei Motorräder sind auf einer Landstraße bei Nideggen frontal zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der L246. Ein 19-jähriger Kradfahrer aus Niederzier war dort in Richtung Nideggen-Brück unterwegs, als er am Ortseingang Brück in einer langgezogenen und unübersichtlichen Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Motorrad eines 63-jährigen Mannes aus Kerpen, der in Richtung Schmidt unterwegs war.