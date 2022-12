Abrissarbeiten in Nideggen : Marodes Flüchtlingsheim in Schutt und Asche

Die marode Flüchtlingsunterkunft in der Rather Straße in Nideggen steht nicht mehr, der Abriss ist fortgeschritten. Auf diesem Grundstück sollen neue Holzständerbauten errichtet werden. Foto: MHA/Volker Uerlings

Nideggen Die Immobilie an der Rather Straße 60 in Nideggen ist Vergangenheit. Von der früheren Flüchtlingsunterkunft, die sich in einem maroden Zustand befand, sind nur noch Steine, Holz und Schutt übrig.