Großeinsatz für die Feuerwehr in Eschauel : Mann geht auf dem Rursee über Bord

Großeinsatz für die Feuerwehr in Eschauel

Nideggen-Eschauel Ein 82-Jähriger ist am frühen Nachmittag des Pfingstsonntags auf dem Rursee über Bord gegangen. Die Feuerwehr ist mit vielen Beteiligten auf der Suche nach dem Mann.

Auch Taucher aus Düren, Aachen und Köln sollen noch in den See steigen, um den Grund, der in dem Bereich laut Markus Schumacher von der Nideggener Feuerwehr rund 50 Meter tief ist, abzusuchen – doch die Einsatzkräfte haben wenig Hoffnung, ihn noch lebend aufzufinden.