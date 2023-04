Wildpark Schmidt : Lämmchen „Flaki“ trägt Windeln und wird mit der Flasche groß gezogen

Schmidt Weil seine Mutter im Wildpark Schmidt gestorben ist, wird „Flaki“ Teil der Familie – und Katja Scheidtweiler zur Ersatzmama. Immerhin: „Flaki“ schläft durch! Und hinter ihrer Zeugung steckt eine lustige Geschichte.

„Die Erfahrung von meinem Schwiegervater und unsere Schafkunde helfen uns da sehr weiter“, sagt Katja Scheidtweiler. Und trotzdem sei es eine ziemliche Umstellung, wieder einen „Säugling“ in der Familie zu haben. „Ich bin für sie wirklich eine Ersatzmutter, sie läuft mir hinterher – und ich muss mich manchmal bremsen, damit es ihr nicht zu viel wird. Sie braucht unbedingt auch ihre Ruhephasen“, erklärt Scheidtweiler. Schafe seien schließlich eher gemächliche Tiere. Im Haus trägt „Flaki“ eine Windel, das erleichtert das Zusammenleben in der Familie enorm – und die Scheidtweilers haben nicht den Eindruck, dass das Lämmchen sich daran stört.

Alleinsein und einschlafen mag „Flaki“ – wie die meisten Säuglinge – nicht so gerne. „Wenn sie im Haus in ihre Box kommt, blökt sie zuerst mal eine halbe Stunde. Da muss ich dann schonmal die Türen zu machen“, berichtet Katja Scheidtweiler aus dem Alltag einer Ersatzmutter. Aus ihrer Sicht ganz wichtig: „Flaki“ schläft nachts durch – und bekommt erst am Morgen ihr nächstes Fläschchen. „Dann trinken meine beiden Jungs ihre Milch und ich füttere das Lämmchen“, schildert sie die neue Morgenroutine. Danach bringt das Lämmchen Jonas und Lukas mit zum Kindergarten und verbringt den Tag im Wildpark.