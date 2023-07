Kreis folgt Wunsch der Stadt : Zwei Windräder bei Berg in der Warteschleife

Nideggen/Berg Der Bau von zwei Windkraftanlagen im Süden des Nideggener Ortsteils Berg wird bis zum Herbst ausgesetzt. Das hat der Kreis Düren angeordnet und folgt damit einem Wunsch der Stadt, die derzeit neue Konzentrationszonen plant.

Das sah schon einmal anders aus. Bevor die Stadt Nideggen ein Verfahren startete, um in einem Teilflächennutzungsplan Windkraft-Konzentrationszonen festzulegen, sah die Fachabteilung beim Kreis Düren, der hier die Genehmigungsbehörde ist, keine triftigen Gründe, die Baugenehmigung nicht zu erteilen – obschon die Stadt ihr Einvernehmen mit den Plänen verweigert hatte. Darüber hätte sich der Kreis hinwegsetzen können, was aber noch nicht geschehen ist.

Die besondere Situation ist nämlich die: Die Nideggener Kommunalpolitik und die Verwaltung wollen den aktuellen gesetzlichen Anforderungen Genüge tun und weitere Flächen für Windräder ausweisen, allerdings nicht in dem Bereich, für den schon zwei Bauanträge vorliegen. Damit entsprechen Rat und Verwaltung einem Wunsch zahlreicher Menschen aus Berg und dem Nachbarort Thuir, die sich zwar weitere „Windspargel“ in ihrer Umgebung vorstellen können, aber nicht überall. So sollten neue Anlagen vor allem westlich des Ortes entstehen dürfen, nicht aber im Süden. Zudem soll verhindert werden, was zu Beginn der Planungen noch durchaus möglich schien, dass der Ort Berg förmlich von Windrädern umringt wird.