Die Neuen im Wildpark Schmidt : Königliche Lamas, Rinder mit gestyltem Pony und Schafe mit schwarzen Nasen

Schicke Frisur: Zwei schottische Hochland-Rinder sind jetzt in den Wildpark Schmidt gezogen. Foto: Wildpark Schmidt

Interaktiv Schmidt Der Wildpark in Schmidt startet mit einigen neuen Bewohnern in die Saison. Und der Osterhase wird auch erwartet. In unserem Quiz können Sie ihr Tierwissen auf die Probe stellen.

Im Wildpark in Schmidt hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Und wer jetzt zu Besuch kommt, wird wieder einige neue Bewohner entdecken, die die vielen Wildarten in den weitläufigen Wald- und Wiesenarealen ergänzen.

Zwei von ihnen sind Madita und Luise. „Rinder haben uns im Park immer schon gefehlt, um vollständig zu werden“, sagen Katja und Axel Scheidtweiler, die den Park vor einigen Jahren übernommen haben. Und schottische Hochland-Rinder fanden sie schon lange sehr schön.

Im nur wenige Kilometer entfernt liegenden Kesternich sind die Rinder der Zuchtgemeinschaft Groten schon länger ein Hingucker am Wegesrand – und zwei von ihnen sind nun nach Schmidt gezogen. Mit ihren Hörnern und den üppigen, rostroten Stirnfransen sind Madita und Luise als Tiere einer sehr alten Rasse Hingucker.

Kurz vor den beiden Rindern hat königlicher Besuch Einzug in den Tierpark gehalten: Drei Lama-Damen mit den Namen Meghan, Kate und Elisabeth, genannt Lizzy, sind im Februar eingezogen.

Die Lamas haben ihre Namen aus dem Königreich: Dieses hier heißt Meghan. Foto: Wildpark Schmidt

„Die drei Lamas haben wir im Wildfreigehege Hellenthal gesehen und von dort übernommen“, erklärt Katja Scheidtweriler. Die Tierparks stehen in engem Kontakt und Austausch – und so haben die Lama-Damen recht kurzfristig ihr neues Königreich hinter der Esel-WG bezogen und stechen damit von den übrigen Bewohnern des Wildparks als Publikumsmagneten ein bisschen hervor.

Und dann sind die Scheidtweilers auch noch aufs Schaf gekommen. „Vor ein paar Monaten haben wir aus Köln ein paar Schwarzkopf- und aus einer anderen Ecke Quessant-Schafe geschenkt bekommen, weil dort die Haltung nicht mehr gewährleistet war“, erklärt Katja Scheidtweiler den Hintergrund.

Als sie sich mehr und mehr mit den Tieren beschäftigten, sind ihnen die Walliser Nasenschafe aufgefallen. „Wunderschön“, befanden die Scheidtweilers – und holten die Tiere als „schöne Ergänzung“ in den Park. Kinder kennen die Schwarz-Nasenschafe auch von der Serie „Shaun, das Schaf“.

Sieht ein bisschen aus wie Shaun, das Schaf: Eines der neuen Schwarznasen-Schafe. Foto: Wildpark Schmidt