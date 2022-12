Wasserverband empört Stadt Nideggen : Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?

Die Möglichkeiten zur Unterbringung von Geflüchteten ist in Nideggen so knapp, dass schon die Mehrzweck- und Stadthalle vor Monaten umfunktioniert werden musste. Foto: MHA/Stadt Nideggen

Nideggen/Kreis Düren Politiker und Verwaltung in Nideggen weisen das empört zurück: Bei der Nutzung eines Grundstücks, das der Wasserverband Eifel-Rur der Stadt per Erbpacht überlassen will, soll es offenbar einen Unterschied zwischen Flüchtlingen erster und zweiter Klasse geben.