Hintergründe noch unklar : Auto muss aus dem Rursee geborgen werden

Die Bergung des Fahrzeugs dauerte laut Polizei gegen 22.30 Uhr noch an. Foto: psm

Nideggen Die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Abend zu einem Einsatz am Rursee bei Eschauel gerufen. Dort war ein Fahrzeug in den Rursee geraten.

Kurioser Großeinsatz für die Rettungskräfte am Rursee: Ein Auto musste am Freitagabend auf Höhe Eschauel aus dem Wasser geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei keine Person verletzt.

Wie es dazu kam, dass der Transporter im Rursee landete, war am Freitagabend noch unklar. Der See soll an dieser Stelle bis zu 30 Meter tief sein. Die Bergung werde noch einige Zeit andauern, teilte die Polizei gegen 22.30 Uhr mit.

(red)