Für 120.000 Pfund? : Wer ersteigert den Fafnir-Rennwagen für Nideggen?

Bei der ersten Eifelrundfahrt mit Start und Ziel in Nideggen im Jahr 1922 war der Fafnir-Rennwagen dabei. Jetzt soll das historische Fahrzeug zurück in die Region. Foto: Fotoarchiv: Georg Becker

Nideggen Motorsport hat im Eifelstädtchen Nideggen eine lange Tradition, von 1922 bis 1926 fanden dort legendäre Rennen statt. Jetzt versucht der MSC Burgring Nideggen einen Fafnir-Rennwagen zu ersteigern – als Grundstein für ein Motorsportmuseum.

Der Nideggener Motorsport-Club veranstaltet regelmäßig die „Eifelrundfahrt 1922“, eine Oldtimer-Ausfahrt, die ihren Ursprung wie der Name schon sagt, vor genau 101 Jahren hat. Und genau hier kommt auch der Fafnir-Rennwagen ins Spiel. „Nideggen“, erzählt Georg Becker, „ist der Ursprung des Motorsportes in der Eifel. Nideggen, und nicht etwa der Nürburgring.“ Von 1922 bis 1926 haben rund um das Eifelstädtchen legendäre Rennen stattgefunden, die Strecke galt als eine der brutalsten Gebirgsrennstrecken der Welt. 33,2 Kilometer war der Parcours lang und führte von Nideggen über Wollersheim, Vlatten, Heimbach und Schmidt zurück nach Nideggen. Ungeheuerliche 86 Kurven waren pro Runde zu reißen, bei zwölf Runden also insgesamt 1032, natürlich ohne Servolenkung. Der Höhenunterschied betrug 265 Meter pro Runde.

„Nach vier Jahren sind die Verantwortlichen von damals zu dem Schluss gekommen, dass es eine feste Rennstrecke braucht“, sagt Becker. „Und so ist überhaupt erst der Nürburgring entstanden. Angefangen hat alles in Nideggen.“ Becker weiß genau, wovon er spricht. Er hat intensiv über das legendäre Eifel-Rennen recherchiert und sogar das Siegerauto der Eifelrundfahrt 1926 nachgebaut: Eine Eigenkonstruktion, mit der Gustav Münz aus Düren die versammelte Konkurrenz der etablierten Hersteller aus dem Feld geschlagen hatte. „Bei der ersten Eifelrundfahrt 1922“, erzählt Becker, „waren eben auch drei Fafnir-Rennwagen dabei. Das waren sehr besondere Fahrzeuge.“

Fafnir war ein Aachener Unternehmen, das zunächst Nähmaschinen und Fahrradspeichen herstellte und zwischen 1904 und 1925 zu einem kleinen, aber bekannten Automobilhersteller wurde, der auch Rennwagen produziert hat. „Aber nur in sehr kleiner Stückzahl“, sagt Becker. „Jetzt wird genau so ein Auto angeboten. Es wäre natürlich toll, wenn wir das zurück in die Eifel, quasi in die Heimat, holen könnten.“