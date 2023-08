Electro-Festival in Düren : Gute Laune trotz schlechtem Wetter bei Nibirii

Nibirii 2023 hat begonnen: Fans reisen aus ganz Deutschland an. Foto: Jérôme Gras

Düren Das Nibirii-Festival in Düren hat begonnen. 40.000 Fans werden über das ganze Wochenende am Dürener Badesee erwartet.

Die dritte Auflage des Electro-Festival Nbirii startete am Freitag mit dem ersten von drei Veranstaltungstagen, und die Fans kommen aus ganz Deutschland, um in Düren zu feiern und campen. Sonderzüge und -Busse werden an allen Tagen eingesetzt.

Der ihren 28 Meter hohen, goldfarbenen Turm ist direkt am Strand ist schon vom Weitem zu erkennen. Foto: Jérôme Gras

In einem dieser Busse saßen auch der 26-jährige Julian mit seinen Kumpels Mario und Jonas, welche extra aus Hamburg anreisten. „Wir haben auf Facebook und Instagram Bilder aus dem vergangenen Jahr gesehen und waren uns einig, dass wir dieses Mal unbedingt mit dabei sein wollen. Und bisher wurden wir nicht enttäuscht, wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hingehen sollen“, zeigten sich die Liebhaber von schnellen Rhythmen und lauten Beats aus der Hansestadt begeistert.

Die Laune ließ man sich auch nicht vom immer wieder einsetzenden Regen am Eröffnungstag vermiesen. So auch an der Techno-Stage, oder eher gesagt darauf. Fans können per Aufgang die Bühne betreten, und direkt zwischen DJ und Videowand abtanzen.

Die Besucherinnen und Besucher, zusammengerechnet werden insgesamt rund 40.000 erwartet, haben die Qual der Wahl. Vier Bühnen gilt es zu erkunden und alleine am Eröffnungstag legen über 30 DJs bis in die Nacht auf. Gespielt wird vor allem „Electronic Dance Music“, „Goa/Psy Trance“ sowie „Drum and Bass“. Also genau die Musikrichtung, welche in diesem Sommer auch die am häufig gespielten Elektroarten beim bekannten Tomorrowland-Festival in Belgien waren.