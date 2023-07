Die Bochröders vom Neuen Hof : Die fünf Brüder vom Dürener Bio-Bauernhof

Die fünf Bochröder-Brüder mit Shannin Siffrin und ihren engsten Mitarbeitern. Der Zusammenhalt ist Teil des Erfolgs des Neuen Hofes. Foto: Neuer Hof/Mina Schmitz

Düren Der Neue Hof in Düren blickt auf eine lange Geschichte. Mittlerweile bewirtschaften fünf Brüder den Betrieb. Zwei von ihnen kochen demnächst im Fernsehen.

Fünf Brüder, fünf unterschiedliche Interessen, eine große Leidenschaft: Christoph (36), Wanja (33), Friedrich (32), Jakob (27) und Paul (25) Bochröder sind auf dem Neuen Hof an der Stockheimer Landstraße in Düren groß geworden und alle immer noch fest mit dem Demeter-Betrieb am Rande der Stadt verbunden.

Außer Friedrich, der in Köln wohnt, leben alle noch auf dem Hof, aber auch der kommt mindestens zwei Tage in der Woche nach Düren, um seine Geschwister bei der Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zu unterstützen. Anfang August sind die Bochröders bei der Sendung „Land & Lecker“ im WDR-Fernsehen zu sehen.

Nicht alle Brüder sind Landwirte, nur Christoph und Jakob sind staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte. Bruder Wanja ist studierter Sportwissenschaftler und sattelt gerade zum Grundschullehrer um, Friedrich ist gelernter Schauspieler und Filmemacher, und Paul studiert Architektur. Aber eben nicht nur. „Alle haben ihre Aufgabe auf dem Hof“, sagt Jakob Bochröder. „Wanja kümmert sich ums Büro, Friedrich ist unser Springer, und Paul fährt die Eier aus, kümmert sich um Umbaumaßnahmen und Elektroarbeiten. Jeder wird nach seinen Fähigkeiten eingesetzt. Und das funktioniert sehr gut.“

Der Neue Hof blickt auf eine lange Geschichte: Er wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in der Nähe des Dürener Holzbendenparks als Courtenbachshof gegründet und 1979 an den neuen Standort an der Stockheimer Landstraße ausgesiedelt. Seit 1967 ist beim Neuen Hof alles bio, der Hof wurde damals auf Demeter umgestellt.

Demeter ist der älteste Bio-Anbauverband Deutschlands. Die erzeugten Lebensmittel unterliegen strengen Regeln in Bezug auf Nachhaltigkeit und ökologischen Anbau. „Die Herausforderungen von Bio-Landwirtschaft sind deutlich höher als bei konventioneller“, sagt Christoph Bochröder. „Es gibt jedes Jahr neue Regeln und Vorschriften, gleichzeitig sind die Gesetze nicht immer sinnvoll. Hinzu kommt die Wirtschaftlichkeit: Politik und Verbraucher wollen die biologische Landwirtschaft. Aber eben längst nicht alle sind auch bereit, für Bioprodukte höhere Preise zu zahlen.“

Die vielen neuen Regelungen führten dazu, dass es kaum Planungssicherheit gebe, hinzu kämen steigende Löhne und sinkende Preise. „Ein Demeter-Betrieb“, sagt Jakob Bochröder, „ist sehr handintensiv. Das bedeutet, dass sehr viel Handarbeit getan werden muss. Beispielsweise schon allein deswegen, weil wir keine chemischen Mittel einsetzen und Unkraut teilweise per Hand entfernen müssen. Das ist personalintensiv und teuer.“

Absolute Schieflage

Und hat hin und wieder auch seltsame Konsequenzen. Christoph Bochröder: „Wir haben eine absolute Gunstlage für Zuckerrüben. Der Bio-Anbau rechnet sich aber nicht. Die Konsequenz ist, dass der Bio-Rohrzucker, der bei uns angeboten wird, aus Brasilien kommt. Das ist eine absolute Schieflage.“

Dass es bei den Bochroiders trotzdem funktioniert und zwei Brüder komplett, drei zumindest teilweise und auch Shanon Siffrin, die Freundin von Christoph Bochröder, die ebenfalls gelernte Landwirtin ist, vom Neuen Hof leben können, lässt sich aus Sicht der passionierten Landwirte leicht erklären: Da ist zum einen die große Vielfalt der Produkte. Auf dem neuen Hof leben rund 200 Rinder (davon 85 Milchkühe) und 4500 Legehennen, außerdem werden Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Kürbis, Rote Beete und Gemüseerbsen angeboten. „Weil wir so vielseitig sind, können wir auf den Markt reagieren. Dass die Zuckerrübe sich kaum noch rentiert, kompensieren wir mit mehr Kürbissen, weil ein großer Discounter nur noch Bio-Kürbisse vermarktet. Da sind wir eingestiegen“, sagt Christoph Bochröder.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Darüber hinaus profitieren die Bochröders auch von der langen Demetererfahrung. Bochröder: „Wir sind seit fast 50 Jahren in der Ökoszene unterwegs. Und fast genauso lange haben wir feste Marktpartner. Das schafft Vertrauen.“

Der Neue Hof ist niemals in Familienbesitz gewiesen, sondern bis heute ein Pachtbetrieb – auch das ist für die Bochröders ein Vorteil. „Wir hatten nie Probleme beim Vererben. Mein Vater hat mir den Betrieb sehr früh übergeben, so dass wir früh selbstständig geworden sind. Das hilft auch.“

Dass die fünf Brüder alle an einem Strang ziehen und zumindest Jakob und Christoph in der Lage sind, alle Arbeiten auf dem Hof zu erledigen, ist ebenfalls ein Erfolgsgarant. „Weil es Verlässlichkeit gibt. Wenn einer krank wird, geht der Hof weiter“, erklärt Christoph Bochröder. „Und wir haben die Möglichkeit, auch mal in Urlaub zu fahren. Das konnten meine Eltern 28 Jahre lang nicht.“

Der junge Landwirt ergänzt, dass Bio-Landwirtschaft sich in den vergangenen fast sechs Jahrzehnten stark verändert, ein viel besseres Image hat und es längst kein Schwarz-Weiß-Denken mehr gibt – auch nicht bei den Kollegen, die konventionelle Landwirtschaft betreiben. Jakob Bochröder: „Wir arbeiten eng zusammen und helfen uns gegenseitig. Das ist wirklich schön.“