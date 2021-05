Für eine Belebung der Innenstadt : Neuer Düren-Gutschein ab Dienstag am Start

So sieht der neue Düren-Gutschein aus. Er ist ab Dienstag, 1. Juni, erhältlich. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Gutes Wetter, sinkende Infektionszahlen, Einkaufen ohne negatives Testergebnis und offene Straßencafés – so langsam füllt sich die Dürener Innenstadt wieder. Um die Wiederbelebung des städtischen Lebens weiter zu befeuern, geht am 1. Juni der Düren-Gutschein an den Start.