St.-Marien-Hospital in Birkesdorf : Neue Notdienstpraxis für Kinder sehr gut angenommen

Alexander Bey, leitender Oberarzt an der Kinderklinik des St.-Marien-Hospitals Birkesdorf. Foto: MHA/Verena Müller

Düren Zum 1. Februar war die Anlaufstelle eingerichtet worden. Von Beginn an wurden bis zu 100 Kinder pro Wochenende in die Sprechstunde gebracht. Räumlich stehen noch Veränderungen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Verena Müller

Wessen Kind am Wochenende krank wurde und eine Ärztin oder einen Arzt brauchte, musste sich bislang an den hausärztlichen Notdienst am Dürener Krankenhaus oder die Notaufnahme der Kinderklinik in Birkesdorf wenden. Letztere war eigentlich für die nicht ganz so dringenden Notfälle wie Bindehautentzündung und bellenden Husten nicht zuständig, hat diese Patienten aber trotzdem behandelt. Und Hausärztinnen sowie -ärzte waren zwar zuständig, aber nicht unbedingt die Fachleute für Kinder und Jugendliche. Seit 1. Februar ist diese Lücke geschlossen. Endlich, muss man sagen, denn der Bedarf war und ist unzweifelhaft vorhanden.

Von rund fünf Jahren Vorlaufzeit spricht Florian Ott, niedergelassener Kinderarzt in Düren und ärztlicher Koordinator der neuen kinderärztlichen Notdienstpraxis am St.-Marien-Hospital in Birkesdorf, und die Idee sei noch viel älter. „Es waren einfach viele Formalien zu klären“, sagt er. So ein Notdienst koste die niedergelassenen Ärzte nicht nur Freizeit, sondern auch Geld. Immerhin wird die Miete für die Räume an der Kinderklinik auf die niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzte umgelegt. „Die dienstliche und die finanzielle Belastung waren unkonkrete Faktoren. Und es gab von Anfang an das Bestreben, dass alles fair verteilt ist“, erklärt Ott. „Es lag also nicht am fehlenden Willen.“

Aus dem gesamten Kreis Düren

Den Dienstplan in der Notfallambulanz legt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) für die Kinderärztinnen und -ärzte im Kreis Düren fest. Rund 20 sind es, die sich die Wochenenden und Feiertage teilen.

Wie Alexander Bey, leitender Oberarzt an der Kinderklinik, vom Start der Notdienstpraxis berichtet, war diese von Anfang an „sehr, sehr gut angenommen“. Zwischen 9 und 13 Uhr ist die Praxis an Wochenenden geöffnet, 40 bis 50 Patienten seien pro Tag erschienen. „Zum Teil mehr als abgearbeitet werden konnten“, sagt Bey. Weggeschickt werde nach Sprechstundenende aber niemand, die Kinderklinik übernehme dann die Fälle.

Das „Besorgnislevel“ der Eltern und deren Einschätzung, ob ein Gang zum Arzt noch bis Montag warten kann oder nicht, sei naturgemäß sehr unterschiedlich, sagt Bey diplomatisch. „Wir wollen aber auf gar keinen Fall, dass Eltern mit ihrem Kind zu spät zum Arzt gehen“, deswegen werde jede Patientin und jeder Patient angenommen. „Aber nach der Ersteinschätzung der medizinischen Fachangestellten kommen bevorzugt die an die Reihe, die einen dringenderen Bedarf haben.“

Zum Thema Öffnungszeiten der Notdienstpraxis für Kinder Die kinderärztliche Notdienstpraxis Düren befindet sich am St.-Marien-Hospital in Birkesdorf, Hospitalstraße 44. Die Öffnungszeiten sind: Samstag, Sonntag, an gesetztlichen Feiertagen, am 24. und 31. Dezember sowie an Rosenmontag von 9 bis 13 Uhr.

Zu den häufigsten Erkrankungen, die im Moment in einem der beiden Behandlungszimmer diagnostiziert werden, gehören laut Bey fieberhafte Infektionen, Streptokokken, Angina und Magen-Darm-Infekte.

Rezepte rechnen die Kinderärzte dann über ihre eigene Praxis ab, sie zahlen also nicht nur für den „Service“, sie profitieren auch davon. Ob unter dem Strich eine schwarze Null steht, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Wie Bey berichtet, steht die Kinderklinik kurz vor einer größeren räumlichen Veränderung, die auch Auswirkungen auf die Ambulanz hat. Die neue Kinderintensivstation ist bald bezugsfertig, dann steht der Umzug der restlichen Kinderabteilungen ins Haupthaus von St. Marien an.

In der Notdienstpraxis soll künftig eine zentrale Theke stehen, von der aus Patientinnen und Patienten in zwei Richtungen gelenkt werden: Die sichtlich schwer kranken über die Kindernotaufnahme direkt auf die Station und die weniger gravierenden Fälle in die Notfallsprechstunde.