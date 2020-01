Rurtalbahn : Neue Fahrkartenautomaten auf den Bahnsteigen

Kreis Düren Bei der Rurtalbahn gibt es neue Fahrkartenautomaten. Der Nahverkehr Rheinland (NVR), die Rurtalbahn GmbH und die DB Vertrieb GmbH haben vereinbart, dass die in die Jahre gekommenen Automaten in den Zügen der Rurtalbahn entfernt werden.

Stattdessen wurden Fahrkartenautomaten von DB Vertrieb auf den Bahnsteigen an den insgesamt 28 Stationen der Rurtalbahn installiert. Diese bieten ein erweitertes Angebot an Tickets, Bezahlmöglichkeiten mit EC- und Kreditkarte sowie elektronische Ticketingfunktionen und befinden sich bereits im Probebetrieb. In den Fahrzeugen und an den Bahnhöfen werden die Fahrgäste momentan durch Plakate, Aufkleber, Banner, Flyer, „Fußspuren“ und „Swingcards“ auf die Umstellung hingewiesen. Damit sich die Fahrgäste an die Neuerung gewöhnen können, werden die Fahrkartenautomaten in den Fahrzeugen noch für einen Übergangszeitraum bis zum 28. Februar parallel zu den Automaten auf den Bahnsteigen zur Verfügung stehen.